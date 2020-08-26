【疫市營商】酒店用品出疹引發創業念頭　港產旅行衛生套裝待疫情後彈起

▲ ZeroTravity 創辦人鍾敬國。

新冠肺炎疫情反覆，出國旅行無期，相信產品滯銷。不過，有本地中小企密鑼緊鼓研發旅行隨身衛生用品，等疫情過後旅行潮再臨時推出，「反底」大展拳腳。

香港無紡布協會副會長鍾敬國（Andy）今年成立 ZeroTravity , 打算推出旅行衛生套裝。他笑言：「這是我第一次正式創立自己的品牌，因為工作關係我經常要走訪各地，可以說是酒店常客。2 年前我在五星級酒店使用浴室用品引致過敏出紅疹，回家時女兒都怕了我，最後要『自我隔離』。當時我便決定要開發一些方便又衛生的旅行用布織品。」

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經過大半年籌備與研究、採用可分解植物纖維製造的旅行用壓縮面巾、浴巾及枕頭套成功出爐。鍾敬國指，ZeroTravity 的「Zero」是「零負擔」的意思，產品除了便攜、乾淨外，連包裝袋都可以自然分解，不會對環境造成任何負擔，且產品以無紡布新技術製成，可重複使用，非常環保。

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鍾敬國原本的公司 Polytex 以生產醫療產品為主，包括：口罩、隔離衣和保護衣等等，在新冠肺炎疫情期間 Polytex 捐贈了超過 10 萬個口罩。 他說：「 2000 年由英國回港時，從事電器的銷售及管理工作，為自己會跟電器終老，想不到後來會因為繼承了岳父岳母的公司，投身在全新行頭；更想不到可以藉著 ZeroTravity 品牌幫助更多人。」

ZeroTravity 的產品尚未發售，疫情期間我們會繼續改良產品，等疫情平復後正式推出，助顧客放心旅行。

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