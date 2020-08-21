【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 獨立包裝特價售$79.2/50個

網店 Gimmickeasy 表示，正開賣香港製造 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩。

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現時店方正做大特價，原價 $99 的FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩現只售 $79.2。購買滿 $500 免運費，如選用步兵交收 (只限特定地點及時間)則免收費。

FairBuy Mask 規格

-獨立包裝：

-顏色（奶油黃色10個，天空藍色10個，純白色10個，櫻花粉紅色10個，薰衣草紫色10個）

-尺寸～175mm x95mm

-BFE 99%

-PFE 99%

-ASTM Level II

-香港製造

-歐盟標準最高認證EN 14683 TYPE llR

-無塵車間 Class 8

-成人尺寸

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▲ FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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