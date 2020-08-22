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【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 成人/中童獨立包裝特價售$79.2/50個

行內熱話 01:44 2020/08/22

分享：

網店 Gimmickeasy 表示，正開賣香港製造 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

現時店方正做大特價，原價 $99 的FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩現只售 $79.2。店方提供成人超中童款供用戶選購。全店購買滿 $500 免運費，如選用步兵交收 (只限特定地點及時間)則免收費。 

FairBuy Mask 規格

-獨立包裝：
-顏色（奶油黃色10個，天空藍色10個，純白色10個，櫻花粉紅色10個，薰衣草紫色10個）
-尺寸～175mm x95mm
-BFE 99%
-PFE 99%
-ASTM Level II
-香港製造
-歐盟標準最高認證EN 14683 TYPE llR
-無塵車間 Class 8
-成人/中童尺寸

成人口罩購買連結<<<

中童口罩購買連結<<<

【附購買詳情】九巴 KMB 每月捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩

 【附直購連結】韓國製造 Airish KF94 口罩 網上藥店售 $6 個 門市自取免運費

 【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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