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【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

商管策略 19:39 2020/08/21

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屈臣氏口罩自動售賣機

自口罩令實施以來，不知大家出門時會否特別擔心口罩突然弄髒而沒有口罩用呢？近日，屈臣氏（Watsons）蒸餾水於港鐵站、大學院校、渡輪碼頭及醫療機構加設了 36 部的「We Care 同心抗疫自助售賣機」，希望可以讓市民更加方便地購買口罩以應對各種突如其來的狀況。 

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為配合是次推出的「We Care 同心抗疫自助售賣機」，Watsons 特地推出了「We Care 同心抗疫套裝」，內含一支屈臣氏蒸餾水、3 個WatsMask ASTM Level 3 口罩和 4 小包 70% 酒精含量的搓手液，售 $25。目前，這套抗疫套裝可在調景嶺、沙田及大學港鐵站內購買，稍後會於尖東及寶林港鐵站再加設兩台自助售賣機。 

屈臣氏口罩套裝

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屈臣氏設口罩自動售賣機

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另外設於大學院校、渡輪碼頭及醫療機構的 26 部抗疫自助售賣機則有 We Care 同心抗疫 WatsMask ASTM Level 2 及 Level 3 的 5 個裝口罩出售。所有抗疫自助售賣機只接受八達通支付。

We Care 同心抗疫 WatsMask ASTM Level 2 口罩套裝 (5 個裝) 售價：$25 元
We Care 同心抗疫 WatsMask ASTM Level 3 口罩套裝 (5 個裝) 售價：$30 元

現已設有自助售賣機的地點如下：

調景嶺、沙田及大學港鐵站
中環 2 號碼頭
（其他售賣機將於日內陸續增設）

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屈臣氏口罩自動售賣機

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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