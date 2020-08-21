【附購買詳情】九巴 KMB 每月捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

九巴 KMB 表示，現時旗下的自家製 Level 1 口罩供應穩定，所以推出三大措施。

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1：捐贈囗罩

九巴 KMB 會向多個志願機構每月捐贈 20 萬個口罩，包括:劏房戶、無家者及殘疾人士，希望惠及更多有需要嘅朋友。



2. 口罩購買優惠

KMB 指，現凡持有有效長者咭/傷殘人士登記證/學生證，由即日起到指定銷售點(自動售賣機除外)購買 50 個裝口罩，即可以獲得 85 折優惠！而其他人士到指定銷售點(80M及自動售賣機除外)買兩盒 50 個裝口罩，也會送 1 包 10 個裝口罩。

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▲ 九巴 KMB 口罩

3. KMB Shop買口罩

此外，現時買家亦可到 KMB Shop 網店九巴口罩，購買 2 盒更提供免費送貨服務。

九巴成人口罩的售價，為每包 10 個售 $20/ 1 盒 50 個 $100，規格為 BFE/PFE>95%，Level 1 水平，按此瀏覽購買地點。

▲ 九巴 KMB 口罩

KMB Shop 口罩購買連結<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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