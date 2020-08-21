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【附購買詳情】九巴 KMB 每月捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

業界頭條 18:59 2020/08/21

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九巴 KMB 表示，現時旗下的自家製 Level 1 口罩供應穩定，所以推出三大措施。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

1：捐贈囗罩 
九巴 KMB  會向多個志願機構每月捐贈 20 萬個口罩，包括:劏房戶、無家者及殘疾人士，希望惠及更多有需要嘅朋友。

2.  口罩購買優惠
KMB 指，現凡持有有效長者咭/傷殘人士登記證/學生證，由即日起到指定銷售點(自動售賣機除外)購買 50 個裝口罩，即可以獲得 85 折優惠！而其他人士到指定銷售點(80M及自動售賣機除外)買兩盒 50 個裝口罩，也會送 1 包 10 個裝口罩。

 【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】

九巴 KMB 口罩

3. KMB Shop買口罩 
此外，現時買家亦可到 KMB Shop 網店九巴口罩，購買 2 盒更提供免費送貨服務。

九巴成人口罩的售價，為每包 10 個售 $20/ 1 盒 50 個 $100，規格為 BFE/PFE>95%，Level 1 水平，按此瀏覽購買地點。

九巴 KMB 口罩

KMB Shop 口罩購買連結<<<

 【其他內容】 日本製小久保黑口罩+港產紅紫口罩到貨! 荃心日韓藥房售$20包起 

【其他內容】 SAVEWO 真立體口罩 SOGO 現貨發售! 成人小童款獨立包裝賣$149盒起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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