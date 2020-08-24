【在家工作】新入職員工WFH好尷尬無助？ 3大要點提升在家工作效能

科技顛覆既往工作模式，現在連生活也因新冠肺炎疫情而「顛覆」。視像見工面試不再是新鮮事，新入職的員工上班、開會報到暫時要視像會議方式，此刻在家工作（Work from home）企業如何培育新人？

企業管理顧問張慧敏表示，新世代年輕人與電子科技接觸較多，人與人接觸機會少，故人際溝通關係較弱。當新人入職遇上難題難免感到不知所措，遇上困難時不敢提問或找誰尋求協助，況且尋求協助非指定一人，除非達到一定的交情同事幫手。

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僱主安排新入職員工在家工作3點：

（1）程序交接：先交待清楚一般工作流程和步驟；

（2）從屬關係：安排新員工在家工作前先給予各部門人名清單，了解公司各同事的從屬關係；

（3）定時跟進員工的工作情況：直屬上司可選擇致電個別跟進，或視像會議方式商討工作安排及期望，此舉可以讓新同事認識現職同事容貌，讓他們減低恐懼及同事間的隔閡

▲ 企業管理顧問張慧敏

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疫情下更應需善用科技提升WFT效率

張慧敏續稱，新同事首次用視像會議開會，直接面對高職級上司難免緊張，部分視像會議軟件設錄影功能，新同事可透過重播功能記低工作安排要點。另外，Google 共用電子工作檔案預設自動儲存的功能，如 Google 試算表（Sheets），每次修改後與同事知會，可避免不必要的誤會。

張慧敏認為，除記錄重要事項開設《WhatsApp》公司群組（集合所有公司員工）否則可免則免；反之開設針對性群組（focus group） 對新同事幫助更大，可作工作相關跟進或通知。在家工作也穿著上班服可投入工作狀態，面對突如其來視像會議作好準備，在家工作表現表露無遺甚至可以提升上司的觀感。

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