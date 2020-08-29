【附購買連結】港廠 masklab 迷彩/特別圖案口罩即日再開售現貨!

近來港廠 masklab 的口罩極受用戶歡迎，即日又開賣現貨口罩賣。

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masklab 因應需求，所有印有圖案的 3 層外科口罩，包括：漸層款，迷彩，火箭，獨角獸，鯊魚和貓咪，現在均提供成人和兒童尺寸，方便配成一套親子裝。圖像案口罩的售價為 $148/50個。

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▲ masklab 圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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