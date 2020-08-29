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【附購買連結】港廠 masklab 迷彩/特別圖案口罩即日再開售現貨!

行內熱話 01:26 2020/08/29

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近來港廠 masklab 的口罩極受用戶歡迎，即日又開賣現貨口罩賣。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

masklab 因應需求，所有印有圖案的 3 層外科口罩，包括：漸層款，迷彩，火箭，獨角獸，鯊魚和貓咪，現在均提供成人和兒童尺寸，方便配成一套親子裝。圖像案口罩的售價為 $148/50個。

【其他內容】  【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 買三包包郵

masklab 圖案口罩

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【其他內容】 【附結果全表】香港口罩防護力大測試 結果令人驚喜! 同場加映 K Kwong 口罩測試

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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