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【疫市營商】美容院・餐廳晚市重開有望？食肆老闆：「快倒閉勿再拖泥帶水」

業界頭條 17:47 2020/08/21

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香港新冠肺炎確診數字下降，政府「鬆口」或將放寬晚市禁堂食令。有食肆盼有關措施盡快落實，直言已有不少食肆因限聚和禁堂食等政策而休業甚至倒閉。行政長官林鄭月娥 21 日接受傳媒訪問時表示，正跟飲食業界商討重開業務的有關安排，料首階段可恢復食肆晚市堂食，並將有限制重開戲院、美容院及部分運動場所等。

銅鑼灣酒吧餐廳「Zeng」聯合創辦人 Jerry Fung 認為：「可以重開晚市當然最好，很多食肆因失去晚市而已經倒閉了，希望政府不要再拖泥帶水，做決定時利落點、有決心兼貫切執行措施。」

【相關文章】【疫市營商】平行時空？市況差無可差舖租仍不跌反升　旺角有舖月租仍叫價百萬

若以夜景為賣點的食肆，在禁堂食令下「損失」更大。

【相關文章】美國取消本港船隻航運課稅寬免　物流公司：料影響香港藥物・化妝品加工出口

上環新加坡餐廳 Lee Laksa 創辦人 Jay Chim 則稱：「放寬晚市禁堂食令，業界自然讚好，我們都理解政府要實施有效的防疫政策，亦確跟港人一起共渡難關，希望新冠肺炎疫情不會再反複。禁堂食令放寬是第一步，未來希望可以將 2 人限聚令放寬到 4 人吧。不然經營上還是非常吃力。」

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 陳文政

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