超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周六發售

香港口罩廠家港口罩表示，將發售最新的迷彩型格口罩。

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今次新推出的口罩，提供多種迷彩設計，包括 : 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩和潮白數碼迷彩，無論男女一樣合用! 新口罩將於 8 月 29 日 00:00 正式發售。

▲ 家港口罩納米口罩

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

限量版發售套裝 ：



1) 五合一迷彩盒裝 + 自選淨色盒裝 $236 （50個）

「5in1」黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩 （一盒25個，每款5個）$128

+ 「淨色盒裝」 （水母白/薰衣草紫/櫻花粉紅/蘋果綠/經典綠/冰藍）$108

2) 三合一迷彩盒裝 + 二合一數碼迷彩盒裝 $256 （50個）

「3in1」黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍（一盒25個，每款8個，隨機一款9個）$128

+「2in1」原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩（一盒25個，每款12個，隨機一款13個）$128

3) 三合一迷彩盒裝 + 自選淨色盒裝 $236 （50個）

「3in1」黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍（一盒25個，每款8個，隨機一款9個）$128

+ 淨色盒裝 （水母白/薰衣草紫/櫻花粉紅/蘋果綠/經典綠/冰藍）（一盒25個）$108

4）原黑數碼迷彩 + 自選淨色盒裝 $236 （50個）

原黑數碼迷彩（一盒25個）$128

+ 淨色盒裝 （水母白/薰衣草紫/櫻花粉紅/蘋果綠/經典綠/冰藍）（一盒25個）$108

家港口罩規格



-納米濾芯

-符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3

-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%

-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%

-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm

-顏色 ： 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩(共5款)

-產地 ：香港製造

-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）



口罩發售連結 <<< (8 月 29 日開售)

▲ 家港口罩納米口罩

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▲ 家港口罩納米口罩

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▲ 家港口罩納米口罩

▲ 家港口罩納米口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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