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超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

行內熱話 13:39 2020/08/26

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 香港口罩廠家港口罩表示，將發售最新的迷彩型格口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次新推出的口罩，提供多種迷彩設計，包括 : 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩和潮白數碼迷彩，無論男女一樣合用! 新口罩將於 8 月 29 日 00:00 正式發售。

家港口罩納米口罩

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

限量版發售套裝 ：
 
 1) 五合一迷彩盒裝 + 自選淨色盒裝 $236 （50個）
「5in1」黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩 （一盒25個，每款5個）$128
+ 「淨色盒裝」 （水母白/薰衣草紫/櫻花粉紅/蘋果綠/經典綠/冰藍）$108

 2) 三合一迷彩盒裝 + 二合一數碼迷彩盒裝 $256 （50個）
「3in1」黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍（一盒25個，每款8個，隨機一款9個）$128
+「2in1」原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩（一盒25個，每款12個，隨機一款13個）$128

 3) 三合一迷彩盒裝 + 自選淨色盒裝 $236 （50個）
「3in1」黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍（一盒25個，每款8個，隨機一款9個）$128
+ 淨色盒裝 （水母白/薰衣草紫/櫻花粉紅/蘋果綠/經典綠/冰藍）（一盒25個）$108

 4）原黑數碼迷彩 + 自選淨色盒裝 $236 （50個）
原黑數碼迷彩（一盒25個）$128
+ 淨色盒裝 （水母白/薰衣草紫/櫻花粉紅/蘋果綠/經典綠/冰藍）（一盒25個）$108

家港口罩規格

-納米濾芯
-符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3
-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%
-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%
-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm
-顏色 ： 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩(共5款)
-產地 ：香港製造
-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）
 

口罩發售連結 <<< (8 月 29 日開售)

家港口罩納米口罩

 【其他內容】 【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

家港口罩納米口罩

【其他內容】  【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

家港口罩納米口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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