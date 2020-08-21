超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩

下一篇文章
日本製小久保黑口罩+港產紅紫口罩到貨! 荃心日韓藥房售$20包起
香港口罩廠家港口罩表示，將發售最新的迷彩型格口罩。
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
今次新推出的口罩，提供多種迷彩設計，包括 : 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩和潮白數碼迷彩，無論男女一樣合用! 新口罩將於 8 月底至 9 月初推出，詳情未定。
家港口罩規格
-納米濾芯
-符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3
-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%
-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%
-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm
-顏色 ： 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩(共5款)
-混色套裝 ：容後公佈
-產地 ：香港製造
-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）
-售價 ：未公佈
-數量有限，只限網上購買
【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】
【其他內容】 日本製小久保黑口罩+港產紅紫口罩到貨! 荃心日韓藥房售$20包起
【其他內容】 SAVEWO 真立體口罩 SOGO 現貨發售! 成人小童款獨立包裝賣$149盒起
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
撰文 : 張文啟