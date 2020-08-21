超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩

香港口罩廠家港口罩表示，將發售最新的迷彩型格口罩。

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今次新推出的口罩，提供多種迷彩設計，包括 : 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩和潮白數碼迷彩，無論男女一樣合用! 新口罩將於 8 月底至 9 月初推出，詳情未定。

▲ 家港口罩納米口罩

家港口罩規格



-納米濾芯

-符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3

-細菌過濾效率（BFE）≥ 99.9%

-微粒過濾效率（PFE）≥ 99.8%

-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm

-顏色 ： 黑白迷彩、迷彩粉紅、迷彩藍、原黑數碼迷彩、潮白數碼迷彩(共5款)

-混色套裝 ：容後公佈

-產地 ：香港製造

-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）

-售價 ：未公佈

-數量有限，只限網上購買

口罩發售連結

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▲ 家港口罩納米口罩

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▲ 家港口罩納米口罩

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▲ 家港口罩納米口罩

▲ 家港口罩納米口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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