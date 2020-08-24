【疫市營商】限聚令 Party Room 無法營業　轉特色影樓打卡抗疫市

新冠肺炎肆虐，政府推出嚴厲限聚令，市民傾向留在家中令派對房間（Party Room）經營艱難，有業界把 Party Room 轉型為影樓，以「打卡」做主打巧妙地應對疫市。

今年 7 月開業 The Pink Garden 是以粉紅色作主題的 Party Room，聯合創辦人 Sonia Tso 說：「Party Room 是我跟另一位閨蜜合夥經營的，原意是想營造能夠給閨蜜短聚的地方。但新冠肺炎疫情聚令下本無法開業，Party Room 業務只好暫時停止，現時的業務主要仍是影樓。」

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▲ The Pink Garden 以粉紅色為主題。

選在新冠肺炎疫情最嚴重的時期創業，甚至進軍受影響最大的 Party Room 行業，Sonia 笑言確有一定風險，但市場有危就有機，現時租金比過往低不少，創業壓力較低，香港人又非常喜歡「打卡」，若果場地有吸引人的元素，相信會有足夠的市場潛力。

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位處九龍灣、室內面積近 1,000 平方呎的 The Pink Garden 以粉紅色為主，設有波波池、復古牆、花牆、鞦韆等等。Sonia 說：「我本身亦很喜歡拍攝，所以明白那些布景會比較吸引。新模式下亦吸引不少 KOL 、攝影師過來拍照，畢竟全粉紅的場地在香港比較少見。如果自己沒相機又想拍攝質素較好的照片，我們亦有攝影 plan 可供選擇，到時我們會有外判的攝影師幫忙以專業器材拍照。而且我們的場地容許攜帶寵物，相信對於想為寵物拍攝漂亮照片的主人來說，會有更大吸引力。」

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