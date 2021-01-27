【SME學堂】販賣機賣咖啡豆・推環保杯　Blue Bottle 如何沖出54億市值？

藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee Company）早前在香港開業時曾經引起「排隊潮」，品牌之前亦跟日本三井不動產在東京推出自動販賣機，不只是售賣咖啡，還有咖啡豆、環保咖啡杯等產品。咖啡店所在之處必會吸引人潮，更吸引雀巢購入公司部分股權，據稱這讓公司的市值達到 7 億美元（約港幣 54.26 億元）。

樂手變成烘焙咖啡師

藍瓶咖啡於 2002 年在美國加州開設首間門市，主打讓消費者用 5 美元就買到新鮮烘焙的咖啡，品牌在全球已有 75 間分店，烘豆量達到 260 萬磅。創辦人 James Freeman 本身是單簧管樂手，但因為太愛喝新鮮咖啡豆泡出來的咖啡，但經常買不到烘焙得剛剛好的咖啡豆，才開始自己烘焙咖啡豆的創業之路。

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Freeman 之後辭去樂手工作，開始在三藩市和奧克蘭的農夫市場擺檔，售賣用自己烘焙的咖啡豆沖出的咖啡。由購買生豆到咖啡車的攤位都需要錢，他還特意找人設計藍瓶的商標，花了近 2 萬美元，其中部分資金是靠 2 張信用卡透支得來。隨著愈來愈多人在咖啡攤位前購買咖啡，他在開業 3 年後決定在舊金山市中心的車庫開了藍瓶咖啡首間門店。

藍瓶的生意持續拓展，2014 年藍瓶首度進軍東京，如今在日本已有 14 間分店。隨後藍瓶總共在投資人身上獲得 1.1 億美元，其中投資者 Bryan Meehan 在 2012 年更成為藍瓶的執行長（CEO），協助藍瓶進軍國際市場，並引進雀巢的資金。藍瓶咖啡的崛起，反映了近年市場對精品咖啡的需求，掀起了第三波咖啡浪潮（Third-wave coffee），讓品牌可跟星巴克、Dunkin' Donuts 等連鎖咖啡店競爭。

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Photo：Blue Bottle Coffee