  • 19°C
香港時間 : 2021127日 (三) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】販賣機賣咖啡豆・推環保杯　Blue Bottle 如何沖出54億市值？

商管策略 10:11 2021/01/27

分享：

藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee Company）早前在香港開業時曾經引起「排隊潮」，品牌之前亦跟日本三井不動產在東京推出自動販賣機，不只是售賣咖啡，還有咖啡豆、環保咖啡杯等產品。咖啡店所在之處必會吸引人潮，更吸引雀巢購入公司部分股權，據稱這讓公司的市值達到 7 億美元（約港幣 54.26 億元）。

樂手變成烘焙咖啡師

藍瓶咖啡於 2002 年在美國加州開設首間門市，主打讓消費者用 5 美元就買到新鮮烘焙的咖啡，品牌在全球已有 75 間分店，烘豆量達到 260 萬磅。創辦人 James Freeman 本身是單簧管樂手，但因為太愛喝新鮮咖啡豆泡出來的咖啡，但經常買不到烘焙得剛剛好的咖啡豆，才開始自己烘焙咖啡豆的創業之路。

價錢貴過人・口味無特色　為何Starbucks每年堅持賣月餅？價錢貴過人・口味無特色　為何Starbucks每年堅持賣月餅？

日本老字號「露營界LV」捱過疫市　銷售額連續7年增長兼開主題樂園日本老字號「露營界LV」捱過疫市　銷售額連續7年增長兼開主題樂園

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下 頁

Freeman 之後辭去樂手工作，開始在三藩市和奧克蘭的農夫市場擺檔，售賣用自己烘焙的咖啡豆沖出的咖啡。由購買生豆到咖啡車的攤位都需要錢，他還特意找人設計藍瓶的商標，花了近 2 萬美元，其中部分資金是靠 2 張信用卡透支得來。隨著愈來愈多人在咖啡攤位前購買咖啡，他在開業 3 年後決定在舊金山市中心的車庫開了藍瓶咖啡首間門店。

藍瓶的生意持續拓展，2014 年藍瓶首度進軍東京，如今在日本已有 14 間分店。隨後藍瓶總共在投資人身上獲得 1.1 億美元，其中投資者 Bryan Meehan 在 2012 年更成為藍瓶的執行長（CEO），協助藍瓶進軍國際市場，並引進雀巢的資金。藍瓶咖啡的崛起，反映了近年市場對精品咖啡的需求，掀起了第三波咖啡浪潮（Third-wave coffee），讓品牌可跟星巴克、Dunkin' Donuts 等連鎖咖啡店競爭。

MUJI美國申請破產無阻發展　郊區開店妥善配套振興地區經濟MUJI美國申請破產無阻發展　郊區開店妥善配套振興地區經濟

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Blue Bottle Coffee

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【救市攻略】自動售賣機銷售額大跌　飲品商推「無標籤商品」環保兼增收入
2020/11/05
【救市攻略】自動售賣機銷售額大跌　飲品商推「無標籤商品」環保兼增收入
【疫市營商】客運量大跌　澳洲航空售賣機上餅乾・茶包尋新出路
2020/08/17
【疫市營商】客運量大跌　澳洲航空售賣機上餅乾・茶包尋新出路
創業 市場拓展 烘焙 咖啡 三藩市 美國 星巴克

下一篇文章

【香港口罩不死!】本地口罩廠強攻潮流聖地! 搶先落地韓國設口罩專門店和製造口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣