【SME學堂】CHOYA梅酒避過「中年危機」 拒鬥平搶客年銷售額創9億

提起梅酒，日本的 CHOYA（蝶矢）屬梅酒知名度最高的品牌之一。品牌起初是以釀製葡萄酒起家，後來轉為釀製梅酒，去年銷售額更達到 120 億日圓（約港幣 8.763 億元）。但品牌的創業之路並非一帆風順，經歷價格戰後最終以品質穩坐市場龍頭。

轉型之路困難重重

CHOYA 在 1914 年創立，初期品牌釀製葡萄酒為主，因為當時海外的葡萄酒還沒有太多渠道可以進口到日本，這也讓創辦人金銅住太郎的事業能夠平穩度過數十年。直到 1950 年，住太郎準備把公司交給 3 個兒子管理，他飛了一趟歐洲，拜訪了幾間知名酒莊，被歐洲釀製葡萄酒的技術以及規模震懾。住太郎認為，外國葡萄酒一旦攻軍日本市場，他們會招架不著，因此公司在 1959 年轉為釀製梅酒。

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當時日本不少家庭會自行釀製梅酒，所以當 CHOYA 的員工帶著梅酒要求在雜貨店上架都被拒絕。當時日本的酒類認證標準中，售賣的酒精飲品中不能有任何「異物」，然而梅子也被認為是「異物」的一種。但如果不放幾顆梅子在酒瓶內，就不是日本人認識的梅酒，甚至被誤以為是劣質商品。即使三兄弟跟政府部門斡旋，說服他們認可在酒瓶內放入梅子的提議，但即使改變包裝形式，CHOYA 業績依然沒有起色，甚至出現離職潮。

▲ CHOYA推出不同款式的梅酒產品

堅持品質列出材料使用量 反令顧客安心

為了扭轉困局，社長金銅和夫決定將公司每年的大部分收入投放在電視廣告。長達 15 年的宣傳攻勢加上日本社會結構改變，令 CHOYA 梅酒業績從 1980 年代開始不斷上升。雖然公司業績增長，但亦要跟對手競爭，甚至出現價格戰。有梅酒廠商為了降低成本，會加入大量人工酸味劑，同時降低梅子的使用量。

面對價格戰，金銅和夫反而堅持品質，自訂梅酒標準。CHOYA 便推出「本格梅酒」系列商品，明確標示使用的梅子重量、比例及內容物，這種做法獲得消費者的信任和支持。CHOYA 梅酒去年銷售額衝破 120 億日圓，也讓這間雖然只有 130 名員工的小酒廠，穩坐日本最知名、最大的梅酒製造商。

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▲ CHOYA在2019年於東京銀座推出首間可以品嚐以梅酒為基底的調酒酒吧

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Photo﹕チョーヤ梅酒株式会社