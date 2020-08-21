【附直購連結】韓國製造 Airish KF94 口罩 網上藥店售 $6 個 門市自取免運費

藥房網上店 WeCare 表示，正發售韓國製造 Airish KF94 口罩。

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店方表示，韓國 Airish 推出新包裝升級版口罩，口罩內部物料全面升級，感覺更舒適。現時店正進行特價，一盒 20 個的口罩原價 $230，現特價 $120。

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▲ Airish KF94 口罩

Airish 韓國 KF94 口罩規格

-4層構造

-一盒共20個

-KF94規格

-有效過濾約94% 0.4um微細粒子

-3D立體設計，減少與面部摩擦

-韓國製造

售價:$120/20個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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