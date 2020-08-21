99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

DONKI 激安殿堂正發售日版 Medicom 防霧/舒適口罩 。

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這 2 款 Medicom Dr. GUARD 口罩是日本版，防霧版一包 5 個售 $45，提供防霧功能，方便戴眼鏡的用戶。舒適版一包 7 個售 $65，口罩特別柔軟。現時購買任何 3 包 Medicom Dr. GUARD 口罩會送 Medicom 搓手液 30ml 一支。舒適口罩DONKI 三間分店有售，注意返貨數量有限，售完即止。

2 款 Medicom Dr. GUARD 口罩皆為成人尺寸，提供 BFE≧99％、PFE≧99％(0.1μm)、ΔP＜4.0 的規格，防護力不錯。

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▲ Medicom 防霧/舒適口罩

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▲ Medicom Dr. GUARD 防霧口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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