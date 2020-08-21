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99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

行內熱話 04:00 2020/08/21

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DONKI 激安殿堂正發售日版 Medicom 防霧/舒適口罩 。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

這 2 款 Medicom Dr. GUARD 口罩是日本版，防霧版一包 5 個售 $45，提供防霧功能，方便戴眼鏡的用戶。舒適版一包 7 個售 $65，口罩特別柔軟。現時購買任何 3 包 Medicom Dr. GUARD 口罩會送 Medicom 搓手液 30ml 一支。舒適口罩DONKI 三間分店有售，注意返貨數量有限，售完即止。

2 款 Medicom Dr. GUARD 口罩皆為成人尺寸，提供 BFE≧99％、PFE≧99％(0.1μm)、ΔP＜4.0 的規格，防護力不錯。

 【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】

Medicom 防霧/舒適口罩

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【其他內容】 SAVEWO 真立體口罩 SOGO 現貨發售! 成人小童款獨立包裝賣$149盒起

Medicom Dr. GUARD 防霧口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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