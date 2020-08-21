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【港小店有用】港夫婦發明環保膠袋! 遇 80 度熱水可完全煮溶

業界頭條 00:32 2020/08/21

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雖然香港有膠袋徵費，但港人的膠袋用量仍然十分龐大。在新冠肺炎疫情期間外賣需求大增，膠袋用量持續上升，且數字十分驚人。可能因為這樣，一對香港法籍夫婦就研發出遇熱水即溶的環保膠袋

INVISIBLE BAG

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港人 Devana 及法藉丈夫 Flavien 成立了 Distinctive Action 並推出環保膠袋 INVISIBLE BAG。這個膠袋分為白色購物袋以及透明款服裝袋，成份主要是聚乙烯醇、植物澱粉、甘油及水。從官方片段可見，只要膠袋遇上 80 度熱水，加以攪拌就能完全煮溶。煮後的水呈奶白色，官方表示絕對無毒，所以直接倒走即可十分環保。唯一缺點是對水分較敏感，所以遇上凍水、溫水時膠袋韌性或受影響。

現時，Distinctive Action 已經與不少本地品牌及小店合作，如「望月」、「YMKT」、「素年」等都已經開始使用 INVISIBLE BAG。如果大家想單獨購買，也可到美式餐廳 Mamma Always Said 購入，價格為 $1.6 一個，每次購買 50 個起 。

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撰文 : 梁綺文

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