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【一盒齊五色】MEDEIS URBAN 多色金屬風口罩 莎莎售 $158/50個

行內熱話 23:33 2020/08/20

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莎莎香港表示，今日將開賣 MEDEIS  URBAN 多色口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

MEDEIS URBAN 採用深色工業風色系口罩，無論男女都適用。此口罩除全線莎莎香港門市外，莎莎網店同步發售。

 【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】

MEDEIS  URBAN 口罩規格

-ISO13485醫療工廠系統管理證書
-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%
-ASTM F2100 Level 2
-EN 14683：2019 Type IIR
-6mm扁耳繩，無束縛感覺
-尺寸: 175mm x 95mm 成人
-一盒50個，非獨立包裝

售價:$158/盒
買2盒或以上享有9折

 日本製小久保黑口罩+港產紅紫口罩到貨! 荃心日韓藥房售$20包起

MEDEIS  URBAN 口罩

>>>口罩購買網址<<<

 【其他內容】 【新貨發售】台灣製造 Tempo 牌 Type 2 口罩 百佳 Fusion 超市有得賣

【其他內容】 【附購買連結】BFE/PFE≥ 99%! 獅子山口罩桃紅色/紫色新品上市 獨立包裝現貨售$69/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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