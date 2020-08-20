SAVEWO 真立體口罩 SOGO 現貨發售! 成人小童款獨立包裝賣$149盒起

Savewo X SOGO 決定在8月21日星期五開賣，型號更多，貨量也更多。SOGO 開店即時發售。

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口罩開售日期：

2020年8月21日星期五 至 售完即止

口罩開售地點：

銅鑼灣SOGO



口罩發售數量

3DMASK V2 （約2,500盒） 售價:$189/30個

3DMASK V2 L大碼版 （約1,000盒）售價:$189/30個

3DMEOW S 細碼版*2-6歲小童 （約1,000盒）售價:$149/30個

購買現貨安排：

B2的FreshMart超市近收銀處。

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▲ SAVEWO x SOGO發售活動

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Savewo 口罩特色：



立體剪裁，時尚美觀

增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

方便用戶講話交談

Type.Cool 通氣技術，呼吸舒適

空氣阻力Delta-P< 2.8

超彈性無痛5mm寬耳帶

ESPP順滑內層，呵護肌膚

細菌過濾效率 BFE>99.9%

顆粒過濾效率 PFE>99.9%

病毒過濾效率 VFE>99.9%

Level2

防止飛沫及潑濺阻擋達120 mmHg

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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