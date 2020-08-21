【疫市營商】甲級寫字樓減租仍難覓租客　科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」

香港新冠肺炎疫情反覆本港經濟未見起色，大企業選擇精簡人手、減省辦公室面積和規模影響商舖租賃市場，甲級寫字樓出現減租也缺承接現象。疫情反覆嚴峻下，有科技初創企業難應付租金選擇另覓新址，從甲級寫字樓規格的辦公室搬離至工商大廈，並認為需要更大空間多於高規格辦公室設備。

沙田科學園是匯聚科技界企業的地方、定期舉辦創科活動，香港科技初創企業 Innopage 負責人李勁華表示，最初選擇地點方便創科企業互相交流，提供創科相關完善配套，惟中小企租用科學園區辦公室無租金優惠，影響他們去留以至整體創業交流氣氛。

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▲ 香港科技初創企業 Innopage 負責人李勁華。

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李勁華透露，從甲級寫字樓規格的辦公室搬離至工商大廈，原因是難以應付租金；半年前開始另覓地方選址，當兩個月前決定處理新地方租務問題，準備搬離之際科學園才宣布免租 6 個月，但 Innopage 需要更大工作空間多於高規格辦公室設施，目前也安排員工在家工作；疫情反復以及為員工着想，故決定搬離科學園。

戴德梁行早前公布，今年第二季香港主要地區甲級寫字樓租金走勢，預料全年中區寫字樓租金跌 15 至 20%。報告指，受到新冠肺炎疫情及經濟狀況轉差影響，零售、旅遊相關、金融及共享空間行業的租賃需求進一步縮減，退租個案較多。

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李勁華表示，甲級寫字樓業主寬減租金後仍出現空置情況，主因是辦公室地方空間需求錯配，面積不是過大便是過小，不過有機會寬減租金程度不足，因為一直租金處於高昂水平。他認為大企業不會是慣性數年後搬遷新地方，大公司搬入新址甚少原用舊有裝修，推算下通常進行一次辦公室大裝修3年內也不會搬遷。

其實香港甲級寫字樓租金連續五季下跌。戴德梁行報告顯示，中區寫字樓第一季呎價港幣 125.1 元，最新呎價為 115.7 元，按季下調 7.5%，上半年累跌11.3%；中區（超甲級）寫字樓第一季呎價 146 元，最新呎價為 135.5 元，比前季跌 7.2%，上半年累跌 10.9%。

戴德梁行建議，寫字樓業主正以不同方式盡量爭取新租戶入駐或留住現有租戶，例如在吸引新租戶方面，業主或會提供更長的免租期、部分的裝修資金補貼、分段租賃優惠、更靈活的退租或分租條款，甚至給予寫字樓中介更高佣金以鼓勵其介紹新租戶等。

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