  • 31°C
香港時間 : 2020821日 (五) 18:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】甲級寫字樓減租仍難覓租客　科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」

商管策略 14:12 2020/08/21

分享：

香港新冠肺炎疫情反覆本港經濟未見起色，大企業選擇精簡人手、減省辦公室面積和規模影響商舖租賃市場，甲級寫字樓出現減租也缺承接現象。疫情反覆嚴峻下，有科技初創企業難應付租金選擇另覓新址，從甲級寫字樓規格的辦公室搬離至工商大廈，並認為需要更大空間多於高規格辦公室設備。

沙田科學園是匯聚科技界企業的地方、定期舉辦創科活動，香港科技初創企業 Innopage 負責人李勁華表示，最初選擇地點方便創科企業互相交流，提供創科相關完善配套，惟中小企租用科學園區辦公室無租金優惠，影響他們去留以至整體創業交流氣氛。

【相關文章】美國取消本港船隻航運課稅寬免　物流公司：料影響香港藥物・化妝品加工出口

香港科技初創企業 Innopage 負責人李勁華。

【相關文章】【疫市營商】書展延期出版商生意仍要繼嬻　銅鑼灣推小型無人書展

李勁華透露，從甲級寫字樓規格的辦公室搬離至工商大廈，原因是難以應付租金；半年前開始另覓地方選址，當兩個月前決定處理新地方租務問題，準備搬離之際科學園才宣布免租 6 個月，但 Innopage 需要更大工作空間多於高規格辦公室設施，目前也安排員工在家工作；疫情反復以及為員工着想，故決定搬離科學園。

戴德梁行早前公布，今年第二季香港主要地區甲級寫字樓租金走勢，預料全年中區寫字樓租金跌 15 至 20%。報告指，受到新冠肺炎疫情及經濟狀況轉差影響，零售、旅遊相關、金融及共享空間行業的租賃需求進一步縮減，退租個案較多。

【相關文章】【失業率】失業率仍嚴重　麥美儀：應加推保就業計劃・多給中小企申請資助彈性

李勁華表示，甲級寫字樓業主寬減租金後仍出現空置情況，主因是辦公室地方空間需求錯配，面積不是過大便是過小，不過有機會寬減租金程度不足，因為一直租金處於高昂水平。他認為大企業不會是慣性數年後搬遷新地方，大公司搬入新址甚少原用舊有裝修，推算下通常進行一次辦公室大裝修3年內也不會搬遷。

其實香港甲級寫字樓租金連續五季下跌。戴德梁行報告顯示，中區寫字樓第一季呎價港幣 125.1 元，最新呎價為 115.7 元，按季下調 7.5%，上半年累跌11.3%；中區（超甲級）寫字樓第一季呎價 146 元，最新呎價為 135.5 元，比前季跌 7.2%，上半年累跌 10.9%。

戴德梁行建議，寫字樓業主正以不同方式盡量爭取新租戶入駐或留住現有租戶，例如在吸引新租戶方面，業主或會提供更長的免租期、部分的裝修資金補貼、分段租賃優惠、更靈活的退租或分租條款，甚至給予寫字樓中介更高佣金以鼓勵其介紹新租戶等。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】美食展延期提前推優惠　港產零食品牌谷網銷吸年輕客
2020/08/15
【疫市營商】美食展延期提前推優惠　港產零食品牌谷網銷吸年輕客
【疫市營商】港澳往來減信德中心生意跌逾半　業主肯減租兼靠熟客守得住
2020/08/17
【疫市營商】港澳往來減信德中心生意跌逾半　業主肯減租兼靠熟客守得住
【疫市營商】不敵歷史洪流還是新冠肺炎？2020上半年老字號結業食店一覽
2020/08/15
【疫市營商】不敵歷史洪流還是新冠肺炎？2020上半年老字號結業食店一覽
商業營銷 疫情 經濟狀況 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】解決有貨無人送積壓難題　「眾包」突破物流格局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹