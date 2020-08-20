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【附分店資料】$20 包賣中衛口罩! 屈臣氏公開中衛特別款口罩入手款式、購買分店和其他細節 【一文睇盡】

業界頭條 22:43 2020/08/20

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 屈臣氏突然在星期四於部分分店發售中衛口罩(按此瀏覽報道)，而官方就終於公報星期五(8 月21日)的中衛口罩換購活動詳情。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 8 月 21 日起於屈臣氏門市購物滿 $288，即可以用 $20 換購到 CSD 中衞醫療口罩 5 片裝！優惠期由 8月 21 至 23 日，每位顧客只限換購一包，而且口罩款式以隨機方式發出。根據官方推廣圖片，今次換購的口罩是黑迷彩、綠迷彩和黑色口罩，未知到時會否有其他款式。

中衛黑迷彩、綠迷彩

優惠以單一發票及折實價計算，數量有限，換完即止。而且注意需於指定門市換購，不要去錯。

中衛口罩於屈臣氏發售

此外，購物方面亦有不少限制，不適用於購買禮券、超級火熱價產品、激抵價產品、初生嬰兒奶粉(1號)、繳付電話費、購買電話卡、所有增值服務、塑膠購物袋收費、積分/電子印花換購產品、防疫口罩、GLAM美髮產品、剪髮及造型服務、 美源染髮產品、香水產品、美妝服務、救心、余仁生、馬百良、同仁堂安宮牛黃丸、KELO-COTE去疤啫喱、全線雪肌蘭、卡士蘭、H365、白蘭氏產品、片仔廣產品、啟泰專櫃、營養師服務、中醫服務及處方產品。

優惠換購適用分店 : 按此<<<

 【其他內容】【附直購連結】3E 99%!台製 accmask 藍色口罩限時特價售$88/50

【其他內容】  屈臣氏「真．突發」開賣中衛口罩! 售 $29.9包/5個 惹網民激烈討論

 

中衛酷黑口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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