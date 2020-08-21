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【疫市營商】 美酒佳餚巡禮改網上　本地手工啤轉陣發掘潛在客戶

業界頭條 20:24 2020/08/21

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新冠肺炎肆虐令幾乎大型會聚集人群活動被迫取消，原定在每年 10 月底舉行的「美酒佳餚巡禮」將改為網上進行，有本地手工啤品牌指今年會改以網上品酒來接觸新客戶。

本地手工啤品牌「heroes」聯合創辦人羅允山（Jason）指出，每年美酒佳餚巡禮是難得直接接觸消費者的活動，故搬到網上舉行對生意推廣打擊不少。他解釋：「實體活動可跟不少喜歡喝酒的消費者見面，參加者通常是紅酒愛好者，為了接觸他們，我們就會有推廣套餐，例如一次過讓他們試 4 種不同口味的手工啤，可能這樣就多了 1 位喜歡我們的客人。」

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heroes 過往亦曾舉辦網上品酒活動。

Jason 嘆息在本地推廣手工啤酒殊不容易，尤以第一步最難。首先，手工啤並非間間酒吧出售，接觸消費者機會比一般啤酒少，故美酒佳餚巡禮之類大型活動能助本地品牌直接向消費者推廣，親述品牌故事，開拓新客源更方便，甚至偶然開拓到新的 B2B 生意。Jason 笑言，曾試過美酒佳餚巡禮後收到買手的電郵，說早前在活動上嘗過他們的啤酒，希望能進一步合作。

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heroes 過往亦曾舉辦網上品酒活動。

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「美酒佳餚巡禮」實體版取消已成定局，Jason 稱正跟主辦機構探索新的合作方式；之前 heroes 曾試過進行網上品酒活動，或許今次亦能採用同一模式。他說：「之前活動會早兩天寄啤酒給參加者先冷藏，然後跟他們同步品嚐，一齊聞聞啤酒香味，講述不同配方特點。今年我想搞搞新意思，如酸啤品嚐，又或者聞聞啤酒花香味等活動，細節方面還在商討中。」

手工啤若果新鮮度不足就會容易走味，新冠肺炎疫情期間酒吧被勒令停業，影響手工啤銷情。Jason 坦言，第一波疫情下不少行家「恐慌性拋售」割價傾銷，但第三波疫情已再無出現同樣情況。他說：「可能大家都釀少了酒。本地生產好處便是反應快，一兩個月便可減產配合，若果是做進口啤酒的生意，一次過買入一季的貨便會很被動。我們現時生產減了不少，將生意放在零售上，現在網店的生意好一點，但其實仍然補不回餐廳酒吧客收入。」

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撰文 : 陳文政

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