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政府下周一起逐步恢復公共服務！一文看清 5 大政府機構情況

業界頭條 19:34 2020/08/20

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香港政府宣佈，由 8 月 24 日起逐步恢復政府部門早前暫停或縮減了的基本公共服務。政府發言人指出政府的最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務，並鼓勵市民和商戶盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。即將恢復公共服務詳情如下： 

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香港房屋委員會（房委會）／房屋署

8 月 24 日開始逐步恢復提供基本公共服務。

房委會客戶服務中心公屋申請辦事處：每星期提供三天服務

公共屋邨管理處：星期一、三及五 10am-4pm 開放

「出售綠表置居計劃單位2019」的選樓服務：8 月 31 日開始逐步恢復

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屋宇署

香港太古灣道拓展部辦事處收發處：接收新建築工程的申請及相關文件和表格的櫃枱服務增至星期一至五 9：30am-3pm

九龍海庭道西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心：開放星期一至五 10am-4pm ，提供查閱和複印私人樓宇記錄的服務

屋宇署總部地下收件處：於星期一、三及五 10am-4pm 接收市民提交的有關文件


勞工處

8 月 24 日開始於星期一、三及五恢復所有櫃位服務。

觀塘的職業健康診所：只在星期一、三和五全日及星期六上午開放

粉嶺職業健康診所：只在星期二和四全日及星期六上午開放

民政事務總署

轄下各民政諮詢中心及遺產受益人支援組由 8 月 24 日該星期其中兩天分別恢復辦理聲明、宣誓及櫃檯服務，但需提前預約。

工業貿易署

由 8 月 24 日開始恢復提供簽證及登記的櫃枱服務。開放時間為星期二及星期四 9：45am-4：45pm。

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撰文 : 梁綺文

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