日本製小久保黑口罩+港產紅紫口罩到貨! 荃心日韓藥房售$20包起

荃心日韓藥房表示，又有口罩到貨。

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今次到貨的為港產香港口罩獅子山 Level 1 成人口罩，提供 PFE/BFE99% 防護，新色紅和紫色口罩再到貨。售價為 $69/30個。

▲ 香港口罩獅子山口罩

此外，亦有日本製造的 KoKuBo小久保成人口罩到貨，黑色立體設計和 PM2.5+BFE 99％ 防護規格，全獨立包裝售 $20包/5個。

▲ KoKuBo小久保成人口罩

荃灣眾安街47號地舖

營業時間：0930-2200

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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