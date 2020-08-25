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【疫市營商】靠大業主減租先可生存？共享工作間：經濟差互相扶持才能渡難關

商管策略 07:34 2020/08/25

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香港新冠肺炎疫情波動，本港經濟繼續疲弱，中小企面對租金問題營商變得困難。有共享工作間（co-working space）供應商指，幸好能寬減租金至合理幅度暫時頂住疫情；不少大企業開始理解資源共享價值，以及運用在家工作（home office）政策騰出空間的優點，相信共享工作間未來還有發展潛力。

Ooosh Coworking Spaces 在荔枝角和炮台山分別開設面積 15,000 平方呎及 8,000 平方呎共享工作間。公司創辦人鄭煒恒（Jeffrey）表示，兩個工作間選址鄰近民居，疫情下不少企業安排員工在家工作，影響部分員工選擇或被指安排在家工作，但部分員工因家中等因素選擇租共享工作間，可能是 1 天或 1 星期，故整體生意受疫情的影響好壞參半。

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Ooosh Coworking Spaces 創辦人鄭煒恒。

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鄭煒恒續說，在家工作不是影響企業業務關鍵，全球經濟市況疲弱才最關鍵。過往有外國時裝企業的香港分部或子公司，以年租形式租用 20 至 30 人工作間，惟新冠肺炎疫情原固突然關閉香港分部對 Ooosh 業務影響十分大。

鄭煒恒表示，面對旺區大業主本身無期望，幸好能寬減租金至合理幅度。他回憶跟業主對話時稱：「曾有 Ooosh 租戶要求減租，也會酌情寬減部分。新冠肺炎疫情下我盡力幫助 30 至 50 間公司（共享工作空間租戶）運作，否則大家只會齊齊結業。」幸好兩個地方的業主願意減租，讓 Ooosh 租戶生意繼續經營下去。

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現時部份企業諮詢如何運用在家工作所騰出空間的用途

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Ooosh Coworking Spaces 主要業務為共享工作空間租貸，另一方面發掘有潛力初創企業（Startup），雙線並行之後逐步擴充業務。鄭煒恒認為，共享工作間不合適小規模經營，新冠肺炎疫情下觀察這類規模的成本效益低，和加速擴充業務的共享工作空間也難以經營下去。

鄭煒恒透露，不少大企業開始理解資源共享價值，如撥出部分辦公室工作空間，接納相關創科行業或舉辦不同活動，透過共享空間平台內部同事接觸新事物。現時部份企業查詢如何運用在家工作騰出空間的用途，正跟相關企業商討合作機會，相信共享空間還有發展潛力。

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撰文 : 鍾采餘

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