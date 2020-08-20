【每個 $0.58】破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

深水埗電子特賣城在 FB 表示，正發售 $29 一個的三層口罩。

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▲ KangLunduo 口罩

深水埗電子特賣城今次售賣的口罩，品牌為 KangLunduo，盒上標示指提供三層防護，提供 CE/FDA 認證，但沒有標示最重要的 BFE/PFE 等水平，所以防護能力不明。口罩為中國製造。之前店方售 $100/3 盒，即平均 $34 盒，現時則減至 $29 盒。

查詢:2387 3666

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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