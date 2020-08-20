【$0.8一個】愛的家 S99 口罩 卓悅今日快閃售 $24/30個

卓悅表示，將在門市快閃賣愛的家 S99 口罩。

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卓悅今日會在全線門市以快閃價 $24 開賣愛的家 S99 口罩一盒 30 個裝。每店限量 100盒，售完即止。

由於數量不多，現時可能已售罄。建議買家向店方查詢是否仍有貨才去門市，以免撲空。

愛的家 S99一次性三層口罩 (高級防護版) 30個

秒殺價 : $24/盒(建議價$95)

卓悅門市地址：按此

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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