【港區國安法】美國取消本港船隻航運課稅寬免　物流公司：料影響香港藥物・化妝品加工出口

美國國務院發聲明，將終止跟本港 3 項雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判刑人協定及豁免國際船運利得稅。有物流業界人士認為，措施會影響本港物流業營運，特別是一些 B2B 行業。

實際情況仍需觀察 料B2B行業影響較大

Return Hepler 創辦人溫俊偉表示，美國取消豁免國際船運利得稅對香港的物流業會有影響，甚至所徵收的關稅可能會與中國相同，但實際情況仍有待觀察。他又指，公司接觸的網購商大多都將倉庫遷移至內地，料對他們影響不大。相反，一些 B2B 行業如藥物、化妝品都需要在香港加工再出口，預計這些行業的影響較大。

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港府：只會影響美商

對於美國終止豁免國際船運利得稅協定，港府指美國公司將需要向美國和香港政府同時納稅，而香港公司則受惠於《稅務條例》第 23B 條，他們的航運收入在香港可免稅，只須向美國政府繳稅。當局又指終止協議只會增加有關航運公司，特別是美國公司的營運成本，阻礙香港與美國之間航運業發展，對任何人都沒有好處。

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