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【數碼營銷】Facebook落廣告花錢無效果？創業家歸納轉化生意 5 大竅門

數碼轉型 13:31 2020/08/24

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新冠肺炎肆虐，人人在家工作兼減少出外消費，網上廣告變為宣傳主流，又以 Facebook 廣告最熱門，但又不是個個商戶或中小企懂得玩這個「變幻原是永恆」的遊戲。有數碼推廣公司向 SME.hket 透露其中竅門。

「創業家培訓集團」聯合創辦人梅禮豪 （Manos）是「80 後」，他在大學畢業後曾從事設計工作，並在 2011 年毅然創業開展首飾生意，時值團購網興起，Manos 與星馬、加拿大、美國及英國等團購公司合作在當地大賣手飾，惜團購網快起快落，曾月入 80 萬的生意一度跌入谷底， 遂於 2014 年轉戰手飾樓上舖，並開始在 Facebook 投放廣告，至今可謂試盡不同方法。

【相關文章】【疫市營商】珍珠首飾店地舖加直播　推廣效果更勝專攻樓上舖

梅禮豪提供數個在 Facebook 落廣告宣傳的注意事項，各中小企可以參考：

（1）忌經常更改受眾：每次改動宣傳方法，Facebook 需時適應，建議至少以 7 日為限；
（2）忌「加強推廣帖子」：此功能確多 like 多留言（engagement），但無助於營業額，建議改用「轉換」，追蹤曾登入網站的人，以便轉化更多生意；（conversion）
（3）忌執著單一貨品：若某種貨品反應欠佳，便要立即更換，寧換貨不換受眾；
（4）常換廣告文案：可以不同寫作手法吸引相應受眾注意，如女性產品可有主婦、OL 或女大學生版本，視乎反應再作調整；
（5）加大投放金額：若投資廣告的金額有大約 4 倍或以上回報，可斟情再加大金額，達到生意倍增的效果；

「創業家培訓集團」聯合創辦人梅禮豪 ( Manos) 。

【相關文章】香港失業率6.1％微跌　青年工業家協會：情況只會更差不如支援港人創業

2014 年底社會運動時，梅禮豪自己店舖生意營業額逆市不跌反升，每月持續增長 20% 生意，現時店舖每月投資 6 位數字在 Facebook 廣告上，年銷過萬件貨品，可見數碼推廣得法。梅禮豪說：「後來我和朋友合作創立創業家培訓集團，開班教如何有效在 Facebook 落廣告，有美容公司因此復業時生意急增 3 成，甚至有網上商店去年至今增長了約 7 倍生意。」

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撰文 : 陳文政

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