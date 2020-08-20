屈臣氏「真．突發」開賣中衛口罩! 售 $29.9包/5個 惹網民激烈討論

有網民表示，今午部分屈臣氏有台灣中衛口罩發售，售 $29.9包。

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有網民在 FB 群組指，今日在香港站、屯門等屈臣氏分店，竟有台灣中衛口罩發售。發售的款式包括黑迷彩和丹寧牛仔等口罩，售 $29.9包，一包有 5 個口罩。

不過今次發售卻惹網民激烈討論。有網民指是有部分分店提早發售本於星期五才開始換購的中衛口罩。星期五開始的換購活動，是需要購物滿 $288，才可換購一包(換購活動按此)。但有網民亦則指已向店員確認，是正式發售。

據了解，暫時已售台灣中衛口罩的屈臣氏分店極少，相信大家想購買的話，只可等到星期五作換購，才有較大機會買到。

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▲ 中衛口罩在香港屈臣氏有售

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▲ 中衛口罩在香港屈臣氏有售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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