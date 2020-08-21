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【疫市營商】沃爾瑪大賺・百貨公司瀕破產　疫情後消費購物習慣徹底改變

商管策略 10:10 2020/08/21

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受惠於「宅經濟」的美國零售商沃爾瑪（Walmart），第 2 季營業額為 1,377 億美元，按年增 5.6%。在新冠肺炎疫情下，消費者將購物重心轉移至食物、家庭用品和居家服飾，令沃爾瑪營收出現增長。但是，顧客的消費型態轉變，卻為傳統零售商帶來隱憂。

電貿銷售額大升 食物雜貨需求強勁

新冠肺炎疫情期間餐廳停業，普羅消費者在家煮飯的次數大增。沃爾瑪指食物雜貨取貨或配送達到前所未見的高銷量。此外，電視機等家電產品如需求強勁，且消費者會囤積廁紙和清潔用品。沃爾瑪在疫情期間電商銷售額飆升 97% ，主要是公司密集的提貨和配送服務。目前，沃爾瑪共有 3,450 間店舖專門讓顧客前來提貨、有 2,730 間店舖提供即日配送服務，滿足顧客需求。

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傳統百貨公司卻未能在疫情下中受惠，當中Kohl’s第二季營收下跌23%

必需品成重心 顧客對傳統零售商需求大減

大型零售商沃爾瑪和家得寶 (The Home Depot) 是新冠肺炎疫情期間少數受惠者，相反傳統百貨公司 Kohl’s 第二季收入下跌 23%，更出現虧蝕。顧問機構 GlobalData 的 Neil Saunders 指，一些零售區塊正蓬勃發展，有一些則被摧殘。這顯示消費者行為正在轉變，人們現時以家為重心，令食物、家居維修及居家服飾當道。相反，一些在商場的傳統零售商卻未能受惠於「宅經濟」。

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Photo：Walmart Corporate、Mike Mozart、Phillip Pessar@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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