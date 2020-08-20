【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

香港口罩廠 HK Medical Mask 為慶祝口罩達到 ASTM Level 3 水平，特別推出特價優惠。

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今次 HK Medical Mask 發售的口罩，分別提供成人和小童款，全為 ASTM Level 3 級數，ΔP更是小於 3 的超透氣口罩。同時，廠方更提供獨立包裝口罩發售，方便又衛生。

口罩開售時間：

8 月 22 日星期六 10:00AM 至 8 月 28 日星期五 23:59PM（預定）

口罩售價：

- 成人口罩 50 個裝 $168 = 2盒 (平均 $84盒)

- 成人口罩 40 個獨立包裝 $168 = 2盒(平均 $84盒)

- 中、小童口罩 30 個裝 $120 = 2盒(平均 $60盒)

- 中、小童口罩 30 個獨立包裝 $150 = 2盒 (平均 $75盒)

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運費優惠：

優惠期間全部送貨方式上限 $48

出貨時間：

10個工作天

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▲ HK Medical Mask口罩特價

口罩購買連結<<< (8月22日早上 10 時開賣)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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