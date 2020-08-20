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【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

行內熱話 04:38 2020/08/20

分享：

香港口罩廠 HK Medical Mask 為慶祝口罩達到 ASTM Level 3 水平，特別推出特價優惠。

   【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次 HK Medical Mask 發售的口罩，分別提供成人和小童款，全為 ASTM Level 3 級數，ΔP更是小於 3 的超透氣口罩。同時，廠方更提供獨立包裝口罩發售，方便又衛生。

口罩開售時間：
8 月 22 日星期六 10:00AM 至 8 月 28 日星期五 23:59PM（預定）

口罩售價：

- 成人口罩 50 個裝　$168 = 2盒 (平均 $84盒)
- 成人口罩 40 個獨立包裝　$168 = 2盒(平均 $84盒)
- 中、小童口罩 30 個裝　$120 = 2盒(平均 $60盒)
- 中、小童口罩 30 個獨立包裝　$150 = 2盒 (平均 $75盒)

 【其他內容】【附直購連結】3E 99%!台製 accmask 藍色口罩限時特價售$88/50個

運費優惠：
優惠期間全部送貨方式上限 $48

出貨時間：
10個工作天

【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 彩虹口罩 平均$88.5/50個 另推新色口罩

HK Medical Mask口罩特價

口罩購買連結<<< (8月22日早上 10 時開賣)

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】 【附港官網購買連結】台灣製康匠友你紫色/活性炭口罩 平面立體款售$108/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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