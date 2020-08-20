【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

早前香港口罩及防疫用品協會(HKMPPE) 和口罩博士 K Kwong 測試了一批口罩，讓公眾更了解市售口罩的實際表現(詳情按此瀏覽)。口罩銷售平台口罩蒙面俠就整合此結果和其測試的口罩數據，藉以提供一個更齊全的口港產口罩測試結果表。

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由於香港口罩及防疫用品協會和口罩蒙面俠的口罩測試，皆是採用的 TSI 8130A 測試儀器(詳細的測試方法和結果解讀可按此瀏覽)，所以後者把兩個結果整合(按此瀏覽原文)，藉此提供一個更完整齊全的港產口罩測試結果。

▲ 口罩博士 K Kwong 早前測試了一批口罩

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▲ 口罩蒙面俠整合的口罩測試結果數據

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從整合結果可見，大部分品牌的出品表現理想，當中有 4 款的過濾率(數值愈高愈好)達 99% 以上，只有少部分口罩有不同的問題。透氣度方面，則是救世 2 款口罩和一合口罩最高(數值愈低愈好)。由於受測口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以各口罩質素有一定差異並不出奇。

但用戶要注意，上述測試是藉 TSI 8130A 測試儀器進行快速測試，結果可能未如 SGS /Nelson Lab 等嚴謹。而且兩個測試方的測試環境或有不同，把結果整合可能未如反映真正結果。所以結果只可供參考，或難以代表口罩的真實防護表現。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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