  • 27°C
香港時間 : 2020820日 (四) 04:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

行內熱話 04:13 2020/08/20

分享：

早前香港口罩及防疫用品協會(HKMPPE) 和口罩博士 K Kwong 測試了一批口罩，讓公眾更了解市售口罩的實際表現(詳情按此瀏覽)。口罩銷售平台口罩蒙面俠就整合此結果和其測試的口罩數據，藉以提供一個更齊全的口港產口罩測試結果表。  

   【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

由於香港口罩及防疫用品協會和口罩蒙面俠的口罩測試，皆是採用的 TSI 8130A 測試儀器(詳細的測試方法和結果解讀可按此瀏覽)，所以後者把兩個結果整合(按此瀏覽原文)，藉此提供一個更完整齊全的港產口罩測試結果。

口罩博士 K Kwong 早前測試了一批口罩

 【其他內容】【附直購連結】3E 99%!台製 accmask 藍色口罩限時特價售$88/50個

口罩蒙面俠整合的口罩測試結果數據

 【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 彩虹口罩 平均$88.5/50個 另推新色口罩

從整合結果可見，大部分品牌的出品表現理想，當中有 4 款的過濾率(數值愈高愈好)達 99% 以上，只有少部分口罩有不同的問題。透氣度方面，則是救世 2 款口罩和一合口罩最高(數值愈低愈好)。由於受測口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以各口罩質素有一定差異並不出奇。

但用戶要注意，上述測試是藉 TSI 8130A 測試儀器進行快速測試，結果可能未如 SGS /Nelson Lab 等嚴謹。而且兩個測試方的測試環境或有不同，把結果整合可能未如反映真正結果。所以結果只可供參考，或難以代表口罩的真實防護表現。

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】  【附直購網址】港牌 Gimans 推售海邊夕陽 / 紫鬱金香漸變 Level 3 口罩每盒售$108

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購連結】3E 99%!台製 accmask 藍色口罩限時特價售$88/50個
2020/08/19
【附直購連結】3E 99%!台製 accmask 藍色口罩限時特價售$88/50個
【附購買連結】廠方供應日本醫療機構!? BFE/PFE >99% 日本 YUNY Mask 網店售 $65/50個
2020/08/19
【附購買連結】廠方供應日本醫療機構!? BFE/PFE >99% 日本 YUNY Mask 網店售 $65/50個
【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款 特價售$178/50個
今日
【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款 特價售$178/50個
網購平台 健康問題 健康美容 疫情 口罩 香港

下一篇文章

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款 特價售$178/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹