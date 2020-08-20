  • 27°C
香港時間 : 2020820日 (四) 02:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款 特價售$178/50個

行內熱話 01:59 2020/08/20

分享：

網店 Buymaskhk 表示，正以限時特價開賣日本 BMC 防霧口罩。

   【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

日本品牌 BMC  口罩不但支援 3E 99% 規格，因口罩採用特別物料和設計，即使用戶戴眼睛亦不易起霧。口罩尺寸分為成人和女士/中童，適合大部分人士使用。

日本BMC防霧成人口罩

BMC 口罩規格

-日本 JHPIA 全國口罩協會認證  
-可以過濾 PM2.5 
-BFE（細菌過濾效果）：99％
-PFE（粒子過濾效果）：99％
-VFE（生物體病毒過濾效果）：99％
-使用超高性能無紡布 
-眼鏡不易起霧！
(店方沒有標明製地)

 【其他內容】【附直購連結】3E 99%!台製 accmask 藍色口罩限時特價售$88/50個

口罩售價:

成人:$178/50個
成人:$208/60個
女士:$178/50個

 【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 彩虹口罩 平均$88.5/50個 另推新色口罩

 

日本BMC防霧女士口罩

口罩購買連結<<< 

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】 【附港官網購買連結】台灣製康匠友你紫色/活性炭口罩 平面立體款售$108/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣
2020/08/19
【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣
【附港官網購買連結】台灣製康匠友你紫色/活性炭口罩 平面立體款售$108/50個起
2020/08/19
【附港官網購買連結】台灣製康匠友你紫色/活性炭口罩 平面立體款售$108/50個起
【附購買連結】廠方供應日本醫療機構!? BFE/PFE >99% 日本 YUNY Mask 網店售 $65/50個
2020/08/19
【附購買連結】廠方供應日本醫療機構!? BFE/PFE >99% 日本 YUNY Mask 網店售 $65/50個
網上購物 網購平台 健康問題 健康美容 著數優惠 疫情 口罩 日本

下一篇文章

【一統OS】國產系統銀河麒麟可支援 300 萬 Android App! 同時可兼容手機及電腦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹