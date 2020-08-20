【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款 特價售$178/50個

網店 Buymaskhk 表示，正以限時特價開賣日本 BMC 防霧口罩。

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日本品牌 BMC 口罩不但支援 3E 99% 規格，因口罩採用特別物料和設計，即使用戶戴眼睛亦不易起霧。口罩尺寸分為成人和女士/中童，適合大部分人士使用。

▲ 日本BMC防霧成人口罩

BMC 口罩規格

-日本 JHPIA 全國口罩協會認證

-可以過濾 PM2.5

-BFE（細菌過濾效果）：99％

-PFE（粒子過濾效果）：99％

-VFE（生物體病毒過濾效果）：99％

-使用超高性能無紡布

-眼鏡不易起霧！

(店方沒有標明製地)

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口罩售價:

成人:$178/50個

成人:$208/60個

女士:$178/50個

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▲ 日本BMC防霧女士口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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