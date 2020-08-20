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【一統OS】國產系統銀河麒麟可支援 300 萬 Android App! 同時可兼容手機及電腦

行內熱話 01:17 2020/08/20

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中美角力下，中國企業近年全力發展國產科技，如芯片、系統等。近日，央企「中國電子」就發佈了能兼容手機、平板電腦及個人電腦的國產操作系統「銀河麒麟」V10 版，並宣稱能支援 300 萬款 Android App！ 

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中國電子指出，「銀河麒麟」V10 版支援 x86 平台，以及龍芯、申威、兆芯、海光、鯤鵬等國產處理器。由於操作介面類似 Microsoft《Windows 7》作業系統，所以 Android 用家能較易轉用國產平台。

內媒引述中國工程院院士廖湘科指出，現時內地已有超過 1 萬家黨政企業使用銀河麒麟操作系統，銀河麒麟 V10 已成功打破外國技術壟斷。報導亦引述中國工程院院士倪光南預測，國產自主創新軟件或在三至五年內逐步替代外國壟斷。

國產系統銀河麒麟

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撰文 : 梁綺文

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