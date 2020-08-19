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【最快飛機】方便商務往來! 香港飛東京只需 1 粒鐘？美國 Boom 10 月展出超音速客機

行內熱話 22:18 2020/08/19

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超音速客機較普通民航機擁有更高速度和效率，不過隨著協和式客機（Concorde）退役後，世界上已無提供商業營運的超音速客機。而於 2014 年成立的美國初創公司 Boom，正研發全新的超音速客機 Overture，目標是在 2030 年投入服務，而他們將會在 10  月 7 日首次公開展出 XB-1（Overture 三分一比例的展示機）超音速客機。 

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這款 Overture 超音速客機將於 2021 年開始試飛，如果是次研發成功的話，將會是史上最快的民航客機，公司表示由紐約飛倫敦會由現時直航的 7 小時，縮短至 3.5 小時；如果從三藩市到東京更可從現時直航的 10 小時 40 分鐘縮短至 6 小時。另外，由香港出發到東京更只需 1 小時，屆時真的可以實現周末「快閃遊」。

不過，由於超音速客機自問世後便一直被指會破壞環境而未有大規模使用，所以 Boom 同樣視環保為一大考慮要素，他們希望可以達到 100% 碳中和，以保護環境。

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撰文 : 徐慧兒

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