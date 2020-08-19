【反制大陸?】台灣封殺愛奇藝．騰訊中資影音平台 9 月 3 日起生效

台灣經濟部商業司早前宣布，將依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，預告新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將代理或經銷中國 OTT 及相關商業服務納入禁止範圍，影響所及，包括中國的網路視聽影音平台，例如：愛奇藝、騰訊，都不能到台灣。

經濟部指出，OTT TV 並非開放陸資投資項目，在政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全之虞，禁止事項項目表修正後，預告期間為 14 天，會聽取各界意見與看法，預計於 9 月 1 日期滿，9 月 3 日公告實施。

經濟部表示，愛奇藝科技公司申請來台投資設立子公司，但規劃經營的 OTT TV 業務並非開放給大陸地區人民或公司來台投資項目，未獲經濟部核准，卻能透過網路特性，達到在台違法落地效果。因此，經濟部依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，禁止台灣地區人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事 OTT TV 及中間投入或相關商業服務等給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。

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在台灣代理愛奇藝會員服務的歐銻銻娛樂公司表示，關於今天的公告，因為目前仍屬於草案預告階段，尚未實施，也無法預知未來正式公布的法規命令是否會有變化， 因此無法評論或回應。

目前，愛奇藝在台灣活躍用戶估計達 200 萬。有已付款的台灣用戶對此感到憂心，愛奇藝客服則回覆，「會把會員權益放在第一優先考量」、「會員不會受損」。

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