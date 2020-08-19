【附直購連結】3E 99%!台製 accmask 藍色口罩限時特價售$88/50個

網店 accstore 表示，即將開售台製 accmask 淺藍色口罩。

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港牌 accmask 淺藍色口罩為台灣製造，並採用台灣用料，提供 VFE/PFE/BFE > 99% 的防護水平。此口罩一盒 50 個本來售 $169，廠方在 7 月22 日中午12:00會以特價 $88 開賣。到時購買口罩時，貨品會自動扣減 $81。

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口罩購買連結<<< (22/7 中午12:00 開賣)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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