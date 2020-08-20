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【疫市營商】書展延期出版商生意仍要繼嬻　銅鑼灣推小型無人書展

業界頭條 09:58 2020/08/20

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小型無人書展。

新冠肺炎肆虐，政府宣布書展延期，有出版社推出小型流動書展，讀者以自動售賣機即能買到心頭好。大眾集團旗下出版社「一丁文化」由 8 月 17 日起一連 5 天在銅鑼灣皇室堡推出流動無人書展，主打 5 位本地 KOL 及兩位芬蘭大師的 6 本新著作，包括著名女性漫畫家路邊攤的新書《家有髒亂老公》。

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使用自動售賣機即可買到作者簽名書。

為了防疫，小型書展不設售貨員，全以自動售賣機作處理，消費者只要簡易操作便能買到心頭好，不用排隊便能買到作者簽名本。一丁文化出版經理蔡詠文說：「在香港人疲累的時候，我們希望透過正能量題材的新書，與香港人共渡難關。」

【相關文章】珍珠首飾店地舖加直播　推廣效果更勝專攻樓上舖

是次參與的書商

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撰文 : 陳文政

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