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【失業率】失業率仍嚴重　麥美儀：應加推保就業計劃・多給中小企申請資助彈性

商管策略 20:32 2020/08/19

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特首林鄭月娥昨日對失業率數字表示「不容樂觀」，結果一如所料差。據政府統計處公布最新 5 月至 7 月失業率為 6.1%，較上季度失業率微跌 0.1%，繼續逾 24 萬人失業，失業人數增約 1,800 人；跟消費及旅遊相關行業失業率升至 10.8%，沙士（SARS）沉重打擊後的高位。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，最新失業率較上季度失業率微跌 0.1%，反映「保就業」計劃有適切作用。她猜測，是原來應屆畢業生增加勞動人口，惟疫情經濟不穩不少畢業生會選擇繼續升學，故失業人數增約 1,800 人。

據政府統計處數字，餐飲服務活動業依然是貼近沙士後的高位，失業率為 14.6%；建造業為全球金融危機後的高位，失業率微升至 11.3%。至於餐飲服務活動業依然是貼近沙士後的高位。麥美儀認為，沙士在本地發生、較現在新冠肺炎疫情短暫，故外銷生意沒有影響，但全球疫情持續半年影響較大，影響批發外銷生意；疫情下租務連鎖式的工種，以至建造業形成連鎖效應。

【相關文章】本港最新失業率6.1%　零售餐飲照舊差・教育及科技行業見曙光？

香港中小型企業聯合會會長麥美儀。 "> 香港中小型企業聯合會會長麥美儀。

【相關文章】香港失業率6.1％比上月微跌　青年工業家協會：情況只會更差不如支援港人創業

勞工及福利局局長羅志光評論最新失業數字時表示，勞工市場在 5 至 7 月仍然嚴峻，新冠肺炎疫情在 5 至 6 月期間大致受控；「保就業」計劃的開展亦提供支援作用。

麥美儀指，保就業 6 至 8 月的工資補貼月份，正值有關表列處所因限聚令強制關閉後，中小企商戶在難以應付情況下縮減人手，就失業率給予酌情權。她提出兩項建議，首先是建議罰則機制彈性處理，審批過程了解僱主裁員原因及要求申請者提交有關證明。其次是建議政府考慮再延長「兩輪」工資補貼月份（2020年 12 月至 2021 年 4 月）。

麥美儀認為，現階段非只看疫情變化，因中美貿易戰和美國制裁等經濟活動走勢，亦影響內地經商中小企。待次輪「保就業」計劃的指定月份，相信商戶當刻難以維持下去或要面臨結業情況，因此希望政府應考慮受重創的行業增設第 3 至第 4 輪「保就業」計劃。

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Photo：Josh Simmons

撰文 : 鍾采餘

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