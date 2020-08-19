本土好罩 : Facebook 專頁發生故障 正了解情況 廠方口罩新訂購/發貨完全正常

昨晚香港口罩廠本土好罩 Facebook 專頁突然被消失(按此瀏覽報道)，令一眾買家擔心。本報已跟廠方取得聯絡，廠方亦解釋最新情況。

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廠方向本報表示，本土好罩 Facebook 專頁發生技術性問題，現正向 Facebook 方面了解情況。但本土好罩官網仍正常運作，可讓買家正常購買口罩。此外，廠方早前的口罩訂單已全數出貨，並正接受新一輛訂單。為此事，廠方亦表示聲明。

廠方的聲明如下:

本土好罩今早Facebook 發生的技術性問題，

現正向Facebook了解有關事宜，

masHker本土好罩網站訂購仍然運作正常，

有最新消息會再向大家發佈，不便之處敬請原諒！ 本土好罩一直致力為香港人提供香港製造的高品質口罩，

全部口罩均有Nelson Lab證書驗證，與香港人同心抗疫的初心不變

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▲ 本土好罩 Facebook 專頁被消失!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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