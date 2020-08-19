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本土好罩 : Facebook 專頁發生故障 正了解情況 廠方口罩新訂購/發貨完全正常

業界頭條 18:56 2020/08/19

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昨晚香港口罩廠本土好罩 Facebook 專頁突然被消失(按此瀏覽報道)，令一眾買家擔心。本報已跟廠方取得聯絡，廠方亦解釋最新情況。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方向本報表示，本土好罩 Facebook 專頁發生技術性問題，現正向 Facebook 方面了解情況。但本土好罩官網仍正常運作，可讓買家正常購買口罩。此外，廠方早前的口罩訂單已全數出貨，並正接受新一輛訂單。為此事，廠方亦表示聲明。

 廠方的聲明如下:

本土好罩今早Facebook 發生的技術性問題，
現正向Facebook了解有關事宜，
masHker本土好罩網站訂購仍然運作正常，
有最新消息會再向大家發佈，不便之處敬請原諒！

本土好罩一直致力為香港人提供香港製造的高品質口罩，
全部口罩均有Nelson Lab證書驗證，與香港人同心抗疫的初心不變

 【其他內容】  【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

本土好罩 Facebook 專頁被消失!

 【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask升級Level 3! 口罩最平售$100/50個

【其他內容】  【附結果全表】K Kwong 主持港產口罩質素大測試 港產貨好過日本製口罩?

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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