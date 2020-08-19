【附港官網購買連結】台灣製康匠友你紫色/活性炭口罩 平面立體款售$108/50個起

今晚又有台灣製康匠友你開賣，仲有新款口罩發售。

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今晚 8 時 30 分，在官方指定網店會有紫色成人平面、紫色成人3D、及紫色 3D 小童口罩發售，平面口罩售價 $108/50個、小童口 3D 口罩售 $128/50個，成人 3D 口罩售 $138/50個。另外還有極少量新推出的 3D 活性炭口罩。數量有限，售完即止，每人每款限買兩盒

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▲ 康匠友你紫口罩

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▲ 康匠友你活性炭口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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