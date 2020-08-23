【附港官網購買連結】台灣製康匠友你粉紅色/白色口罩 平面立體款售$108/50個起

今晚又有台灣製康匠友你口罩開賣。

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今晚 8 時 30 分，在官方指定網店會有粉紅色/白色成人平面、成人及小童 3D 口罩發售，平面口罩售價 $108/50個、小童口 3D 口罩售 $128/50個，成人 3D 口罩售 $138/50個。

1)粉紅色成人平面、

2)粉紅色成人3D、

3)粉紅色3D小童（極少量）

4)白色成人平面

5)白色成人3D

▲ 友你口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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