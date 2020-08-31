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【附港官網購買連結】台灣製康匠友你口罩 平面立體款售$108/50個起

行內熱話 23:00 2020/08/31

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即時又有台灣製康匠友你口罩開賣。 

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

即時在康匠友你官方指定網店，會有首次推出的康匠友你黃色成人3D 和粉紅幼幼 3-6歲口罩發售。

1）黃色成人3D (新）
2）黃色平面（補）
3）粉紅幼幼3-6歲 （新）
4）藍色幼幼3-6歲（補）
5）及另外一些少量補貨

友你口罩

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【其他內容】 【附購買連結】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 獨立包裝售 $118/40個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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