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本港最新失業率6.1%　零售餐飲照舊差・教育及科技行業見曙光？

行內熱話 16:55 2020/08/19

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政府統計處今日（8 月 19 日）公布本港最新 5 至 7 月的失業率 ，由 4 至 6 月的失業率6.2%，到 5 至 7 月的失業率 6.1%，微跌 1%。最新失業人數顯示增約 1 ,800 人，由 240,700 人升至 242,500人。就業不足人數減少約 6,900 人，由 142,900 人跌至 136,000 人。

按行業分類，資訊及通訊業、專業及商用服務業（不涵蓋清潔或同類活動），以及教育業是失業率下跌的行業，零售、住宿及膳食服務業則就業率不足。

【相關文章】資助未公布疫市開業　短租快閃店減創業風險

勞工及福利局局長羅志光指，勞工市場在 5 月至 7 月仍然嚴峻，但較 4 至 6 月有所改善，因新冠肺炎疫情在 5、6 月間大致受控，「保就業」計劃亦提供支援作用；失業率較 4 月至 6 月微跌 0.1%，終止了連續 9 個移動 3 個月期間的升勢。

羅志光又指，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，幫助保障員工就業。他續指，勞工處昨日（18 日）至今舉辦「開創新天地網上招聘會」，招聘會共有 34 間機構參與，提供超過 1,200 個來自不同行業的職位空缺供網上申請；待本地疫情穩定會舉辦其他大型招聘會及招聘活動。

【相關文章】中小企商會：歡迎「保就業」應急錢　但先救疫情影響大行業

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撰文 : 鍾采餘

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