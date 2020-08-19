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【失業率】香港失業率6.1％比上月微跌　青年工業家協會：情況只會更差不如支援港人創業

業界頭條 19:00 2020/08/19

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新冠肺炎肆虐，政府公布最新失業率，由 4 至 6 月的 6.2%，跌至 5 至 7 月的 6.1%，看似回穩未有變更差，但香港青年工業家協會會長廖錦興估計，失業率將因新冠肺炎第三波疫情爆發等因素而惡化。

廖錦興指解釋，失業率在政府多項措施下仍保持在 6.1% ，顯示香港的經濟非常嚴峻：「 6.1% 失業大軍不會受惠於下一輪保就業基金，再加上8、9 月經濟未見上升，無法帶動就業，失業人數相信會有升無減。政府應透過關愛基金、非政府組織及六大慈善團體（九龍樂善堂、保良局、博愛醫院、東華三院、仁濟醫院及仁愛堂），為這些失業大軍提供微企創業機會，如短期小商店、小擺賣，又或者批出短期牌照或許可證，讓他們能自食其力，畢竟『授人以魚不如授人以漁』。」

政府早前宣布推出第三輪防疫抗疫基金，廖錦興認為首輪保就業計劃確對中小企有幫助，惟當中確有不少漏洞。他明白沒有完美、滴水不漏的政策和措施，但亦必須嚴肅跟進投訴個案，以防濫用公帑。另外，為保障員工，接受補助的公司不應要求員工放無薪假，放無薪假對員工來說和失業是差不多的。

【相關文章】全球供應鏈改變？2019年中國出口比重跌　電子業成重災區

香港青年工業家協會會長廖錦興。

【相關文章】【香港保就業】政府呼籲大業主免租　商會：業主取態影響生態鏈

廖錦興說：「新冠肺炎疫情不知道要持續多久，政府曾提到不能長時間派錢，但為了刺激消費，推出消費券或者會是一個好選擇，甚至能夠做到良性循環，政府亦可考慮退稅等措施緩解中小企的困境。不過，最重要的還是將防疫做得更徹底、更科學，而非走走流程便算。」

他又稱，其工業家朋友 6 月回到珠海廠房，7 月回港，分別都申請有工貿處免隔離文件，回到內地前要量體溫和核酸等檢查工作，上廠後要申報健康和受監控，回港時只需提供兩個月前的免隔文件，不需任何健康證明和回港健康申報。他說：「感覺上香港的防禦措施未算嚴格。」

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撰文 : 陳文政

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