【電商趨勢】不愛國貨愛日本貨？日本電貿銷售額逾萬億　中國網購定單多

新冠肺炎疫情重創日本旅遊業，當地中小企紛紛在海外電子商貿平台售賣產品。日本貿易振興機構（JETRO）日前發表報告，旗下的出口支援業務「Japan Mall」成交的銷售額在 2020 年預計達到 30 億日圓（約港幣 2.17 億元），比去年同期大增 3 倍。在疫情期間，旅客無法前往日本旅遊，而平台上的定單大部分來自中國。

日本電貿或許是該國零售貿易的「救命草」本經濟産業省早前發表的 2019 年日本電子商貿（EC）市場調查顯示，其市場規模達到 19.3609 萬億日圓（約港幣 14,232 億元），比上年增長 7.7％ 。實物商品的網上銷售增長 8.1％，達到 100,515 億日圓，首次突破 10 萬億。當中網上預約服務和串流服務等銷售額增長明顯。

Japan Mall 網上銷售突破10億日圓

Japan Mall 主要協助日本中小企在海外的電貿平台上銷售産品。顧客可透過 Japan Mall 向日企落單，在電商平台購買一定數量産品，Japan Mall 還會代辦出口等相關手續，目前平台與中國阿里巴巴、泰國、德國及南非等 26 個國家的 60 多個電貿平台合作。

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英國最大食品電商 Ocado ，經 Japan Mall 入口的産品銷售額比疫情前增加 3 成。日本產品全球的暢銷程度有所不同，例如拉麵等加工食品在英國等歐洲國家的銷量較高，東南亞國家是化妝品，美國則是日本酒。

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