【疫市營商】平行時空？市況差無可差舖租仍不跌反升　旺角有舖月租仍叫價百萬

新冠肺炎肆虐，旺角吉舖處處，部份業主竟在放盤時將租金升得較疫情前更高，如同置身「平行時空」。

現時不少旺角地標性的商舖亦關門大吉。SME.hket 記者向美聯工商舖查詢旺角地舖租金資料，通菜街 63 至 67 號及一樓的前租戶為 Adidas。翻查資料，這間兩層高的商舖在 12 至 15 年的租戶為莎莎，月租港幣 120 萬元； 15 至 18 年起由 Adidas 租用，月租 148 萬元，18 至 20 年資料從缺；今年 Adidas 放棄續租離場，業主收回放租 100 萬元。雖仍要 7 位數的租金，但對比之前月租，確是劈價找新租戶。

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此外，山東街 57 號地舖，現租戶為龍成藥房，月租 30 萬元，業主現以 20 萬元放租，劈價 10 萬元。藥房可能仍覺生意做不下去，只好離場。

▲ adidas 也要走。(圖片提供：美聯工商舖)

彌敦道方面也有不少吉舖放租，彌敦道 580G 至 580K 號，即彌敦中心旁，現時放租 22 萬元，呎租 343.75；彌敦道 612 至 618 號 好望角大廈地下 5B 舖原先的租戶為周大福，業主現放租 70 萬元，呎租 549.02 元。令耐人尋味的是，此舖位在 16 至18 年間租金為 45 萬元，即代表業主在疫市下將租金大幅度提高。不過記者再查閱資料，原來 12 至 15 年的另一位租戶為六福珠寶，當時他所交的租金為 88 萬元，即代表業主可能在放租時是想將租金回復幾年前的「正常」水平。

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▲ 周大福也支撐不下去。(圖片提供：美聯工商舖)

美聯工商舖執行董事黃漢成指出，旺角的租金跌幅約為 3 成，對比銅鑼灣尖沙咀兩地跌幅較低：「旺角商舖租金好景時升幅都沒有它們高，畢竟它們主力客源是內地客，又以高檔次貨品為主，所以租金可以升得好高。旺角會是主力做本土消費，就算面向國內客都以中檔次為主。」

黃漢成不太建議商戶現在進行租務交易，的確現在租金低，但新冠肺炎疫情未過，如果爆發第四波、第五波，經營風險會非常高。不過他指，物業買賣則是入市時機，旺角地段亦確有業主肯減價賣盤：「以前好地段是無業主肯賣的，要買就要承受高溢價；現在反而有可能以低於市價的價錢買到靚位。」

他笑言，低價買盤是要等大環境變差的，但老實說現在已是差無可差的情況，除非戒嚴或者政府推禁足令，否則現在已經到了低位了。

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▲ 旺角現在吉舖處處。

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