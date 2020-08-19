【SME學堂】AI變身創意總監　廣告文案自動生成電商平台點擊率大增68％

人工智能（AI）技術現時應用在不同行業，當中利用 AI 撰寫簡單的廣告文案更可以提高廣告的點擊率達 68% ，比傳統的廣告文案更加有效。電子商貿平台對於 AI 廣告的需求更大，增強個人化體驗。

AI生成廣告有效提升點擊率

美國 AI 文案推廣公司 Persado 利用 AI 自然語言機器，分析語言結構，並將推廣創意的內容拆解為敘事體、情緒、描述、行動呼籲、格式化、語音定位等重要元素，並能按照客戶需求，挑選合適的詞語，再以適合該品牌的語氣風格創作出 100 至 600 個字的文案內容。現時透過 AI 製作的廣告文案，平均可提升 41% 的對話率及 68% 的點擊率。

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▲ 電商平台對AI廣告有一定需求，中國的阿里巴巴、京東等平台都在為店家提供AI自動生成工具

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電商需求大 AI廣告可針對不同消費者

電商平台對 AI 廣告有需求，中國的阿里巴巴、京東等平台都在為店家提供 AI 自動生成商品簡介、圖片及影音的創意行銷平台，且可以針對不同消費者提供不同的商品文案與設計圖，增加個人化體驗。例如，一對運動鞋可以設定不同的關鍵字，消費者關注的重點並非相同，有些會留意款式、有些留意顏色、有些留意功能，而 AI 智能文案會針對商品屬性的關鍵字，如「款式」、「顏色」、「功能」產生多種廣告文案，一方面讓商家有更多選擇，一方面亦符合不同消費者的差異化需求。

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