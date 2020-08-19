【零售寒冬】英國6月零售銷售回升　惟馬莎・PizzaExpress關分店裁員過千人

雖然英國 6 月零售銷售按月回升，但英國馬莎百貨（Marks & Spencer）公布將裁員 7,000 名員工，節省公司開支。至於薄餅連鎖店 Pizza Express 早前亦決定永久關閉英國 73 間門店及削減 1,100 個職位。

零售業、飲食業分別裁員及削減分店

馬莎百貨將進行新一輪裁員計劃，預計在未來 3 個月內裁減 7,000 人，大部分將透過自願離職和提前退休，公司在上月曾表示將裁員950 人。馬莎百貨執行長 Steve Rowe 表示，公司試圖將業務重新定位，以迎接零售業的新常態。

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馬莎在調整期中會減少勞動力成本，如減少商店數目，令商業模式變得靈活。截至 8 月 20 日，集團銷售額年減 19.2％，在英國封城期間，服裝和家用品銷售額下跌 49.1％，食品銷售額則下降 1.1％，但網上購物和外送服務需求依然強勁。

▲ Pizza Express 將永久關閉英國73間分店及削減1,100個職位

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薄餅連鎖店 Pizza Express 近日表示，受新冠肺炎疫情封城及成本上升影響業務，將永久關閉英國 73 間分店及削減 1,100 個職位。PizzaExpress 在全球有 600 間門市，當中英國佔 450 間。

英國6月零售銷售回升

雖然英國企業不時傳出裁員，但其實整體市道並不太差。當地 6 月零售銷售按月上升 13.9%，升幅超過市場預期；至於上月零售銷售較新冠肺炎疫情封城前的 2 月僅下跌 0.6%。

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Photo：GianniM、Geograph